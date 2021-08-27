إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم



أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على تكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم خصوصا أثناء الإجازات الرسمية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.



وشدد وكيل على اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية لمتابعه ورصد والتصدي لأي تعدي علي الأرض الزراعية

وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطه.



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية عدد حالتى على مساحة واحد قيراط و12سهم وإزالة أخرى التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد حالتى تعدى على مساحة قيراطين، وايضا إزالة بناحية هواره عدلان لحالتى تعدى على مساحة قيراطين وكذلك بازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية منشأة عبد الله علي مساحة قيراطي، وحالتى على مساحة 6 قيراط بناحية الزاوية، بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس ناصر عبد الواحد حماية الأراضي والمهندس ايوب محمد احمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية هواره المقطع والاستاذ جمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب والمهندس محمد حسان والمهندس محمد هنداوي مدير الجمعية الزراعية والمهندس ابراهيم محمد حماية الأراضي بالإدارة والاستاذ جمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب والاستاذ محمد عيسى رئيس الوحدة المحلية بناحية هواره عدلان والمهندس حسين ربيع مدير الجمعية الزراعية والاستاذ جمال الدين فتحي رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية هواره المقطع.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة عدد اثنين حالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية قصر رشوان بمساحة 2قيراط وتنفيذ إزالة أخرى ٧ قيراط عدد واحد إزالة فورية بناحية كفر عميرة على مساحة نصف قيراط وذلك في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس حمدي احمد مدير جمعية قصر رشوان والأستاذ ناجي رئيس الوحدة المحليةوالمهندس حسن عبد القوي ذكي مدير جمعية كفر عميرة



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز اطسا بقيادة المنهدس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية منيا الحيط وجمعيه الصوافنة تابع مركز اطسا وذالك على مساحة 2 قيراط بحضور المهندس محمد عبدالحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ علي فهمى مدير الجمعية والأستاذ احمد جمعه رئيس الوحدة المحلية بمنيا الحيط



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله شده خشبيه علي مساحه ١قيراط زمام بيهمو اعمده بحضور المهندس محمد رئيس وحده بيهمو والمهندس خالد فتحي رئيس الحمايه رئيس الوحدة المحلية محمد فوزي وجمال العوامي نائب رئيس المركز



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ ازاله حاله تعدى على الأرض الزراعية بناحية جمعية شعلان على مساحة قيراط وتمت الإزالة بحضور المهندس عثمان على مدير الحماية بيوسف الصديق والمهندس صابر سعد رئيس الوحدة المحلية بالريان والمهندس حسين فتحى مسؤول التعديات بالوحدة والمهندس عبد الحليم الهاين مدير الجمعية بشعلان بالإزالة فورية بحوض شعلان البحرى.

