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شاب يهرب من المستشفى..إصابة تسعة أشخاص في حادث ببورسعيد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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وصل مستشفي الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببوسعيد، اليوم الجمعة، تسعة مصابين نتيجه إنقلاب سياره "سوزوكي" بطريق (بورسعيد -دمياط ).


تبين من فحص المصابين بمستشفي الزهور أنهم: ملك احمد محمد، ٣ سنوات، وتعاني بكسر بالجمجمه ونزيف بالمخ، وتم تحويلها مستشفي السلام، ونيره احمد خالد، ٢١ سنه، وتعاني من كدمات بالصدر وسحجات، وأحمد خالد محمد، ٤ سنوات، ويعاني من كدمه بالساعد الايمن وكدمات بالقدم.


وهرب أحد المصابين بالحادث وهو خالد أحمد، ١٨ سنه من المستشفى، وتم التعامل مع باقي المصابين وهم: أحمد محمد سلامه، ٥١ سنة كسر باليد اليمني وتم عمل جبس، ورباب علي عبد العال، ٣٤ سنة، وتعاني كدمات متفرقه بالجسم وكدمات بالرقبه، خالد محمد سلامه ٥٢ سنة، ويعاني من كدمات متفرقه بالجسم، زياد خالد محمد، ٣سنوات، ويعاني من كدمات بالقدمين، وآيه خالد محمد، ١٣سنة، كدمات بسيطه متفرقه بالجسم.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بوقوع حادث أسفر عن تسعة مصابين نتيجه إنقلاب سياره "سوزوكي" بطريق (بورسعيد -دمياط ) تم تحرير المحضر وجاري استكمال التحقيقات.

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