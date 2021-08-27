Advertisements

الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة قبيل كلمة "باول"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع اليوم الجمعة، قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ربما تقدم مؤشرات على موعد بدء البنك المركزي تقليص برنامجه التحفيزي الكبير.

وارتفع المؤشر داو جونز 18 نقطة ما يعادل 0.05 في المائة إلى 35231.11 نقطة.

وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 4.1 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4474.1 نقطة، وربح المؤشر ناسداك 24 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 14969.765 نقطة.

الكلمات المفتاحية

بورصة باول امريكا اسعار العملات اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

أول تصرف من حسام حسن بعد الاقتراب من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يستقر على بديل مبابي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. مانشستر سيتي ينسحب من صفقة كريستيانو رونالدو

منذ أقل من ساعتين

بهذه الطريقة.. أحمد أبو هشيمة يكشف حقيقة انفصاله عن ياسمين صبري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم 6 صفقات مرتقبة في الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يحضر مفاجأة لكليان مبابي

منذ ساعتين

الجهة المانحة لـ محمد رمضان الدكتوراه الفخرية تؤكد حصوله عليها.. تفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يضع نجم الأهلي على قائمة المغادرين

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم رحيل ثلاثي ناري

منذ حوالي 8 ساعات

بيرسي تاو يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات

البورصة الأمريكية تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع

أسهم "أمريكا" تستهل التعاملات منخفضة لمخاوف من تصاعد نزاع التجارة مع الصين

أسهم "أمريكا" تستهل التعاملات منخفضة لمخاوف من تصاعد نزاع التجارة مع الصين

الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات قوية

ارتفاع بمؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:33 م

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

03:01 م

ريال مدريد يحضر مفاجأة لكليان مبابي

03:31 م

موسيماني يضع نجم الأهلي على قائمة المغادرين

04:28 م

عاجل.. كارتيرون يحسم 6 صفقات مرتقبة في الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements