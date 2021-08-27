الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة قبيل كلمة "باول"

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع اليوم الجمعة، قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ربما تقدم مؤشرات على موعد بدء البنك المركزي تقليص برنامجه التحفيزي الكبير.





وارتفع المؤشر داو جونز 18 نقطة ما يعادل 0.05 في المائة إلى 35231.11 نقطة.





وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 4.1 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4474.1 نقطة، وربح المؤشر ناسداك 24 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 14969.765 نقطة.