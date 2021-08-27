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وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قام الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، بافتتاح مسجد كشتمنة شرق بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان والذي ألقى به خطبة الجمعة، وذلك بحضور المهندس صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبه والشيخ حمدنا الله مدير إدارة أوقاف نصر النوبة والشيخ رجب مدير إدارة مدينة كلابشة.

ومن جانبه أوضح الدكتور رمضان عبد السميع بأن إحلال وتجديد مسجد كشتمنة، تكلف حوالي مليون ونصف ومساحته 450 متر بالجهود الذاتية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 48 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان.

ولفت إلى التشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة
وكيل "الأوقاف" يفتتح مسجد كشتمنة بنصر النوبة

الكلمات المفتاحية

مساجد الاوقاف أسوان

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