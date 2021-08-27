صور رومانسية تجمع ريم سامي بخطيبها طارق هيمن من الخطوبة

احتفلت أمس الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، وذلك بالساحل الشمالي.



وحضر حفل الخطوبة الفنان أحمد زاهر وعائلته، كما حضرت الفنانة هنادي مهنا، وإدوارد وعدد من الأصدقاء والمقربين.



وينشر "الفجر الفني" بعض الصور الجديدة من حفل الخطوبة.



وكانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، دياب، عماد زيادة، وغيرهم من النجوم.

