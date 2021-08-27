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افتتاح مسجد جديد بالإسكندرية و"الأوقاف" تثمن دور الأئمة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد العلا الغربي بإدارة العامرية أول "إحلال وتجديد"، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية.
وألقى الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، وكيل المديرية، خطبة الجمعة بالمسجد، والذي تم افتتاحه بعد أعمال الإحلال والتجديد.

ومن جهة أخرى قام الشيخ هاشم الفقى، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، ومفتشي المتابعة بجولة مرورية على إدارة المنتزه لتفقد أحوال المساجد بالإدارة والوقوف على سير إقامة شعائر الجمعة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان الوفاء ورد الجميل، ويذكر أن الوزارة حددت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "السلام مع النفس والكون".

ومن جانبه ثمن الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان "الوفاء وحفظ الجميل"، حيث شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

افتتاح مسجد جديد بالإسكندرية و"الأوقاف" تثمن دور الأئمة
افتتاح مسجد جديد بالإسكندرية و"الأوقاف" تثمن دور الأئمة
افتتاح مسجد جديد بالإسكندرية و"الأوقاف" تثمن دور الأئمة
افتتاح مسجد جديد بالإسكندرية و"الأوقاف" تثمن دور الأئمة

الكلمات المفتاحية

الاوقاف الاسكندرية الأئمة افتتاح مسجد

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