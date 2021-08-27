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غرق خمسيني بشاطئ الجميل ببورسعيد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبلت مستشفي الزهور المركزي التابعه لهيئة الرعاية الصحية "منظومة التأمين الصحي الشامل"ببورسعيد، اليوم الجمعة، جثة خمسيني بادعاء الغرق بمنطقة شاطئ الجميل بطريق (بورسعيد -دمياط) وبالتحديد خلف نادي الأبطال.


وتبين بعد الفحص بمستشفى الزهور المركزي التابعه لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أن الجثة لخمسيني يدعى أشرف مصطفي السيد سالم، ويبلغ من العمر 55عام، وصل جثة هامدة بادعاء غرق خلف نادي الأبطال.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بمصرع خمسيني بادعاء غرق بمنطقة شاطئ الجميل بطريق (بورسعيد -دمياط) وبالتحديد خلف نادي الأبطال، فى نطاق حي غرب بورسعيد.

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