كلوب يعلق على إمكانية مشاركة صلاح مع المنتخب

علق يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على قرار منع عناصر الفريق من اللعب في البلدان ضمن القائمة الحمراء الخاصة بالخطة الصحية من جانب السلطات الإنجليزية.









وقال مدرب ليفربول خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة : "القواعد تقول إنه عند العودة فإنه يتوجب عليك الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام في فندق بجوار المطار بدون أدنى فرصة للتدريب، فقط تناول الطعام والنوم ثم الانتظار، لا يمكن أن يفعل لاعبي الكرة هذا، سيخسرون 10 أيام من التدريبات."





يذكر إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد أعلنت رفضها السماح للاعبيها بالخروج من البلاد للمشاركة دولياً مع منتخباتهم ومن ضمنهم محمد صلاح نجم ليفربول بسبب ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا وذلك من خلال بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي.







