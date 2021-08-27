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الرئيس السيسي يشارك بالقمة الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويًا بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلًا عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.

الكلمات المفتاحية

مجموعة العشرين السيسي أفريقيا

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