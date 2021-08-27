عاجل.. كارتيرون يحسم 6 صفقات مرتقبة في الزمالك





يعقد مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب غد السبت اجتماعا هاما من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل حسم ملف الراحلين عن القلعة البيضاء و أيضا الصفقات.





صفقات الزمالك الجديدة





و من المقرر أن يعرض مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون 6 صفقات للحصول علي رأيه الفني قبل إتمام التعاقد رسميا معهم.





من جانبه كشف مصدر داخل الزمالك أن الصفقات المنتظر عرضها على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من بينهما ثنائي وادي دجلة محمد هلال ومحمد عبد العاطي ، وكذلك مهند لاشين لاعب طلائع الجيش ونبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز.





وأتم المصدر أن جلسة الغد ستحسم ملف المعارين مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أبدى رغبته في عودة محمد اوناجم من الوداد المغربي ومحمد صبحي من الإتحاد السكندري ومصطفي فتحي من سموحة، في الفترة المقبلة.



