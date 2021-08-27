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بشرى سارة لجماهير بايرن ميونخ

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد جوليان ناجلسمان المدير الفتي لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن لاعبيه الثلاثة البارزين مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا يمكنهم العودة إلى صفوف الفريق خلال المباراة المرتقبة غدا السبت أمام هيرتا برلين بالدوري الألماني (بوندسليجا) .

وكان اللاعبون الثلاثة حصلوا على راحة خلال مباراة الفريق بكأس ألمانيا منتصف الأسبوع الحالي.

وقال ناجلسمان للصحفيين اليوم الجمعة : "مانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وليون جوريتسكا سيعودون جميعا إضافة لكينجسلي كومان".

وأوضح : "لوكاس هيرنانديز تدرب مع الفريق اليوم ويتحرك بشكل جيد ، ولكنه لن يكون ضمن خيارات الفريق في مباراة الغد".

وغاب نوير وليفاندوفسكي وجوريتسكا عن صفوف الفريق في المباراة التي سحق فيها فريق بريمن إس في 12 / صفر بكأس ألمانيا أمس الأول الأربعاء ، كما تلقى نوير العلاج من كدمة في القدم.

وتعافى كومان من إصابة خفيفة تعرض لها خلال المباراة أمام بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني ، فيما قد يعود هيرنانديز إلى صفةف الفريق خلال المباراة المرتقبة أمام لايبزج في 11 سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

ولم يحصد هيرتا برلين أي نقطة حتى الآن في البوندسليجا حيث خسر أول مباراتين له في المسابقة هذا الموسم ، ولكن ناجلسمان يرفض الاستهانة بمنافسه.

وقال ناجلسمان : "هيرتا برلين فريق دعم صفوفه بشكل مثير... يكون هذا الفريق مخيفا حقا عندما يلعب الهجمات المرتدة. نحتاج إلى اللعب بشكل جيد وتقديم كل ما بوسعنا".

وهناك أيضا حالة ترقب شديد لاستقبال المدرجات لأكبر حشد من الجماهير منذ بداية جائحة كورونا.

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