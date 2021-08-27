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غدا.. انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات في المنوفية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا السبت الموافق 28 أغسطس 2021 عن بعض المناطق بمركز السادات وهي (منشية النور - الواعي - مصطفي يونس - تجمع بحر - الرحمة - كفر داود الجديدة - اليافطة - امام سور الدير - دلتا مصر - المعسكر - نجع القاسي - المنطقة الشرقية المنخفضة من نجع ابو عيسي - جاكوبس - الخطاطبة البلد - ابو نشابة - الطرانة) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.


وتهيب الشركة بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

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