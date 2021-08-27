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انقطاع المياه 3 أيام عن هذه المناطق بالمنوفية
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:06 م
سناء عثمان
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه أيام السبت الموافق 28 أغسطس الحالي والإثنين 30 أغسطس والثلاثاء 31 أغسطس 2021، اعتبارًا من الساعة 9 ص وحتى الساعة 6 م عن مناطق ( شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، عزبة الباشا، عزبة النجار، منطقة عجمي شعير)، وذلك لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد بمدينة أشمون وتستمر الأعمال لحين ربط الشوارع علي الخطوط الجديدة.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
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