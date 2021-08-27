بتوب أبيض.. درة تستمتع بالإجازة الصيفية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة، عدد من الصور من أحدث جلسات صتوير لها من استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت توب أبيض، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، ووضعت ميك أب هادئ والذي أظهر ملامح جمالها، وكتبت تعليقا قائلا: "نهاية الصيف".



جدير بالذكر أن درة تنتظر عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.