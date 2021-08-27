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قوافل طبية متعددة التخصصات بالمنوفية مطلع سبتمبر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الاستمرار فى تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة متعددة التخصصات حتى نهاية العام الجارى بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر إحتياجا من أبناء المحافظة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل الطبية والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر سبتمبر القادم تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 من نفس الشهر بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة، وتتضمن قرية ناصف التابعة لمركز السادات يومى 1، 2 سبتمبر والتى تخدم ما يزيد عن 17 ألف مواطن، وقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون يومى 4، 5 سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 16 ألف مواطن، وقرية دبركي بمنوف يومي 8، 9 سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 29 ألف مواطن، بالإضافة إلى قرية كفر هلال ببركة السبع يومى 15، 16 سبتمبر وتخدم ما يقرب من 14 ألف مواطن، وقرية صراوة بأشمون يومى 22، 23 سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 17 ألف مواطن، وأخيرًا قرية منشأة النور بالسادات يومى 29، 30 سبتمبر وتخدم ما يزيد عن 12 ألف مواطن.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في تنفيذ العديد من القوافل الطبية بمختلف التخصصات خلال شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2021 بكافة القري الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.

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قوافل طبية المنوفية احمد ليمون

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