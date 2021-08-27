"صاحبتي وكانت بتضايقني".. ننشر الاعترافات التفصيلية للمتهمة الأولى بقتل فتاة المول في البحيرة



س ما تفصیلات اعترافك؟

ج ـ "اللي حصل إني أنا ونجلاء صحاب من حوالي أربع سنوات ومن السنة اللي فاتت أیام خطوبتي في شهر أغسطس بدأ أسلوب نجلاء يتغير معايا وأنا بشتري الشبكة بتعتي عملت مشكله مع اقرب صاحبه إليه وخلتها متحضرش خطوبتي وحتى يوم الخطوبة لما جيت اكلم صحباتي البنات قالتلي متصلش بحد وان محدش بيحبني وانهم لو بيحبوني كانو جم لوحدهم ويومها اتعرفت علي صاحبها محمد علي بسببي ورغم اني انا سبب المعرفه بنهم مكنتش بتحكيلي حاجه خالص عن صحبيتهم واتفاجئت كمان ان هي كانت بتتكلم مع خطيبي وبقوله ان لبسي مش محترم واني كنت اعرف حد قابله ومارسنا جنس سوا وكان هيسبني بسبب الكلام ده مع انه محصلش وكمان كنت بروحلها العيادة كتير ولما بتكون مش فاضيه كنت بقعد مكنها وعمري ما زعلتها بحاجه وكنت تعبانه فتره كبيره ومكتش بتسال عليه وكانت يتكلم خطيبي وفي فتره مامتي كانت بتاخد جلسات علاج علشان كان عنده العصب السابع وانا مكنتش سكرتير التحقيق بورهاند".



"وبعتتلي رساله ومردتش عليها وكانت بتلومني وتهزقني علي الرغم اني بعتلها کارت الكشف بتاع مامه حتي مقلتليش الف سلامه عليها وهي بتلومني ورحت انما صلحتها في العيادة بعدها بالرغم من كده الكلام قل ما بينا وبطلت تكلمني وكرهت كل اصحابي فيه وهي اصحبها كانو كتير قوي وكنت متغاظه منها ومش عارفه اعمل فيها ايه وفي شهر يونيو اللي فات اخدت رقم مصطفي وهو قاریبي من بعيد وجارنا في البلد وكلمته وقولتله ان نجلاء سرقه مني حاجات ومبدده علي حاجات تانيه وكلمنا ده كان في كلام منه علي الوتس وكلام في التليفون وقولتله اني عايزه انتقم منها وافش غلي فيها"



"حتي لو هنخلص عليها وفكرنا في كذا حاجه ومصطفي قالي ان والده بياخد نوع دواء منوم وبعتلي اسمه علي الوتس اب وانا كنت بعتاله علي الوتس صوره نجلاء وراح عند العيادة مرتين علشان يتاكد من صورتها واتفقنا اني اشتري الدوا المنوم بس بتركيز اعلي من اللي والده بيخده وادوبه في عصير في العيادة وادهولها وانزل بيها الشارع ويكون محضر توكتوك ساعتها ونخدها بعيد نقتلها وبعد كده روحت اشرتيت الدواء فعلا وجبته بتركيز ۱۰۰ لأن والده كان نفس الدواء بس بتركيز ۲۰ وكان بعتلي صوره التوكتوك وخلاص كنا هنفز كلمني وقلي ان سواق التوكتوك مرضيش وبعدها مصطفي قلي انه هيقول لمحمد صاحبه انه يساعدنا في الموضوع ومحمد ده قربنا من ناحية والدتي بس مش جارنا في البلد وقولتله لو محمد احتاج اي فلوس علشان ينفز معانه انا هديله الفلوس اللي هو عايزها بس اهم حاجه انه ميعرفش ان انا اللي في الموضوع عشان هو قربي من ناحيه امي واتفقنا اننا نقتلها يوم يكون الدكتور مش في العيادة فيه وحددنا يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱۸۳ ان احنا هنخلص معاها ويومها انا حضرت شويه حاجات مقص لقص اسلاك الكاميرات وصاموله لتكسرها وموس لتهديد نجلاء ولاصق طبي علشان نكتم نفسها والمنوم اللي كان معايه عصير واتفقنها ان مصطفي ومحمد هيستنو تحت وانا هطلع اديها المخدر ويطلعو بعد كده يقتلوها وان فعلا طلعت وشربت شويه عصير وخليت شويه وحطيت فيهم المنوم وقولت لنجلاء خدي شويه العصير دول فمرددش وقالتلي مش عايزه ورحت دخلت الحمام بتاع العيادة.



"واتصلت بمصطفي وقولتله هات محمد وتعالي وبعدها هما طلعو ودخلو العيادة وساعتها مصطفي حط ايبده علي بوقها علشان يكتم نفسها ومقدرش عليها وراح محمد ساعده ومسكها ووقعها علي الأرض وهي خربشت محمد في رقبته راح مصطفي خنقتها من زورها وضرب دمغها في الأرض ورحت قولتلها بوظتي حياتي ضربتها في دمغها برجلي وبالسكينه في رجليها من تحت وفي رسها اللي كنت جيباها من مطبخ العيادة وغسلنا ايدينا في العيادة وهدومنا واخدت السلسله والحلق والخاتم ومصطفي فتح شنطتها خد فلوس وموبيلين وانا اخدت المج وقصيت سلك الكاميرات ومصطفى كسرها بالصاموله واخدت كاميرا منهم مصطفي فكهالي ونزلنا ومشيت لوحدي ناحية نادي الشركة رميت المج وحرف السلسله والسكينة والكاميرا والخاتم والحلق وبعد كدا جم المباحث اخدوني من البيت وهو دا كل اللي حصل".



س ـ وما علاقتك بالمتوفاة نجلاء نعمة الله سعيد وهل من خلافات؟



ج ـ "هي صاحبتي من أربع سنين ومكانش في مشاكل بيننا غير إنها كانت بتضايقني".



س ـ ما هي طبيعة تلك المضايقات تحديدا؟

ج ـ "هي كانت من سنه من أيام الخطوبه بتعتي بتضياقني وأسلوبها متغير معايا حتى وأنا بشتري شبكتي جت من غير متقول لصاحبتي الأنتيم وضايقتها واحنا في المحل وخلتها محضرتش الخطوبه بتعتي وحتي يوم الخطوبه لما جيت اتصل بأصحابي قالتلي هما لو بيحبوكي كانوا جم وقالتلي صحابك مجوش ليه وعرفت كمان انها بتقول عني كلام محصلش لخطيب كانت بتقوله اني مصاحبه ولاد قبله واني غلطت معاهم وكان هيسيبني بسببها وكمان يوم الخطوبة اتعرفت علي صاحبها بسببي لانه كان سايق العربيه بيا انا وخطيبي وعلي الرغم من كده مكانتش بتحكيلي حاجه خالص وعيزاني انا اللي احكيلها كل حاجه ومن فتره والدتي جالها العصب السابع وكانت بتعمل جلسات علاج طبيعي وانا كنت مخنوقه ومكنتش بكلم حد وبعتتلي رساله لما مردتش عليها قعدت تهزقني وبعتلها صورة الكشف بتاع ماما كملت زعيق ليا ومقالتليش حتي الف سلامه عليا وبرضوا في مره تعبت كانت عارفه وبتتكلم مع خطيبي ومش بتكلمني تقولي سلامتك بس انا قلت اطلع احسن منها ورحتلها العيادة عشان مش بحب يفضل حد مش بيكلمني وبرضو فضلت مبتكلمنيش غير قليل بعدها".



س ـ ومتى تكونت لديكم نية القتل؟

ج "من حوالي شهرين".



س وما سبب ذلك تحديدا؟

ج "أنا قررت كدا لاني كنت متضايقه جدا منها ومش عارف أعمل فيها إيه عشان أفش غلي".



س وما الأفعال التي بدرت منكي تحديدا آنذاك؟

ج "انا خدت رقم مصطفي وكلمته عشان اقوله علي الموضوع".



س وما علاقتك بسالف الذكر وهل من خلافات؟

ج هو جارنا من البلد وقريبنا من بعيد ومفيش أي خلافات.



س وما سبب اختيارك لشخص مصطفى تحديدا؟

ج لان مصطفى كان بيجي عندنا المحل بتاع ابويا يشترى حاجات ومكنتش اعرف غيرة بالاضافي أنه قریبی وجاری من ناحية عائلة أمي وكمان عارفه ان مصطفي عقله صغير وهيوفقني في كل حاجه.



س ومتى تم أول اتصال فيما بينكم؟

ج في شهر يونيو اللي فات



س وما هي كيفية الاتصال فيما بينكم؟

ج کنت بتصل بيه علي تليفونه وبنتكلم ساعات عالواتس.



س وما طبيعة الحوار الذي دار فيما بينك وسالف الذكر تحديدا انذاك ؟

ج انا قلتله ان نجلاء تبقي صاحبتي وانها سرقة مني خاتم وحلق وايفون وانها رافضه ترجعلي الف جنيه اخداها مني واني متغاظه منها وعايزه افش غلي فيها واخلص منها.



س هل أجابك الأخير لطلبك؟

ج أيوه



س وما سبب موافقه مصطفي لكي وما وجهه الاستفادة التي تعود عليه؟

ج هو انا اقنعت مصطفي انه يجي معايه علشان اخلص منها لان هي كانت سبب تعب في حياتي وهو وافق شهامه منه وعشان يرجعلي الحاجه ان انا اقنعته انها مسروقه مني وكمان عرضا عليه فلوس لو خلصنا الموضوع بس محددتلوش المبلغ وكمان انا عارفه ان مصطفي عقله صغير وهيوفقني في كل حاجه



س وهل قامت المجني عليها بسرقه ثمة منقولات خاصه بكي كما قررتي للمدعو مصطفي ؟

ج لا انا قولتله الكلام ده علشان اقنعه انه يجي معايه ونقتل البت وافش عغلي فيها بسبب المشاكل اللي كانت عملهالي بيني وبين خطيبي وكانت مخلياني افكر في المشاكل دي دايما وفي حاله اكتئاب



س وما هي المشاكل التي كانت بينك وبين خطيبك في تلك الفتره؟

ج هو كان عايز يسبني انها كانت قيلاله کلام عني مش كويس اني اعرف حد قبله وغلطت معاه



س ما مضمون الاتفاق والذي تم فيما بينك والمدعو مصطفي للوصول لغرضكم انذاك؟

ج هو احنا فكرنا كتير موصلناش لحل بعد كدا مصطفي بعتلي اسم دوا منوم والده بياخده بس بتركيز قلیل واتفقنا اني اجيبه تركيز عالي واروح بيه العبادة لنجلاء ادوبهولها في عصير وهو يستناني تحت بتوك توك ناخدها ونمشي نموتها ونسيبها علي الطريق.



س وما الإجراءات التي قمتم باتباعها لتنفيذ ذلك المخطط؟

ج أنا رحت الصيدليه وقلتلهم اسمه وطلبت شريط من الدوا وهو بعتلي صوره توك توك وقبل مننفذ اي حاجه رجع قالي مش هينفع عشان ملقاش توك توك وكنت كمان بعتاله صورتها علي الواتس وهو راح العيادة يتاكد من شكلها



س ما عدد مرات تردد المدعومصطفي علي محل عمل المتوفاه الي رحمة مولاها؟

ج هو راح مرتين



س هل كان سالف الذكر بمفرده انذاك؟

ج أيوه هو راح لوحده انا مكنتش معاه.



س ما سبب ذهابه تحديدا انذاك؟

ج عشان يتأكد من صورتها عشان لما ننفذ القتل.



س وما هي الأفعال المادية التي بدرت من سالف الذكر انذاك ؟

ج هو راح مره تحت المول شافها وهي نازله ممن الشغل في العيادة وانا كنت معرفاه مواعدها ومره تانيه طلع فوق دخل العيادة وسالها علي الدكتور.



س وما هي الأدوات التي قمتم باعدادها لارتكاب تلك الواقعة؟

ج برشام اسمه كلوزبيكس تركيزه ۱۰۰



س ومن القائم على شراء تلك الأقراص؟

ج انا لوحدي.



س ومن أین تم التحصل عليها؟

ج من صيدليه عند الكوبري الواطي اسمها صيدلية النيل.



س وما الذي حال دون ذلك؟

ج علشان ملقناش توك توك.



س وما هو تاريخ الشروع بتنفيذ الواقعة الأولى؟

ج من حوالي شهر.



س هل تم التوجه لمحل عمل المتوفاه الي رحمة مولاها لتنفيذ ذلك المخطط؟

ج لا انا احتفظت بالبرشام معايا في شنطتي.



س وهل اتفقتي علي ارجاء التنفيذ وتم تحديد ميعاد آخر انذاك؟

ج انا قولتله خلاص مش هينفع دلوقتي ونبقي نخلص الموضوع دا في العيادة بس ساعتها محددناش میعاد تنفيذ.



س وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج انا كنت في يوم مخنوقه وكلمت مصطفي قلتله احنا لازم نخلص الموضوع قالي انه هيكلم محمد يساعدنا في الموضوع وانا وافقته.



س ومتى تم ذلك الاتصال تحديدا ؟

ج في آواخر شهر سبعه



س وما سبب تجدد الفكره لديكي بقتل المتوفاة الي رحمة مولاها؟

ج هي الفكره مكانتش راحت احنا بس كنا بندور علي طريقة لتنفيذها في يوم كنت مع اهلي في البحر في العجمي بس كنت مخنوقه ومتضايقه من نجلاء ومش ببطل تفكير فيها وانتقامي منها وكانت دايما تتصل تنكد عليه ومخليه علاقتي بخطيبي وحشه وساعتها قررت اتصل بمصطفي تاني علشان نروح ونخلص منها وهو ساعتها اني ان هو هيجيب محمد عشماوي يساعدنا في الموضوع.



س وما علاقتك بالمدعو محمد وهل من خلافات؟

ج هو جارنا من البلد وقرينا من بعيد



س وهل المتهم محمد على علم بالخلاف فيما بينك والمتوفاة الي رحمة مولاها؟

ج لا هو ميعرفش انا اتفقت مع مصطفي انه میقلوش أن الموضوع يخصني وانه هو يبقي حلقة الوصل بيننا.



س وما سبب اشتراك المتهم محمد في تلك الواقعة؟

ج عشان ياخد فلوس.



س وما هو مقدار ذلك المبلغ المالي تحديدا؟

ج هو مصطفي اتفق معاه على مبلغ خمسمائة جنيه.



س وهل كان المدعو محمد علي علم بالخطة المسبقة لأزهاق روح المتوفاه الي رحمة مولاها؟

ج هو مصطفي كان متفق معاه انه يجي معانه مقابل مبلغ خمسمائة جنيه بس انا معرفش طبيعة الاتفاق بينهم وصل لحد فين لان الكلام كان بينهم بس.



س هل من المنطق ان يوافق المتهم محمد الاشتراك بارتكاب الجريمة مقابل ذلك المبلغ الزهيد؟

ج انا معرفش علشان انا محضرتش الاتفاق فيما بينهم



س وهل قمتم بالتقابل فيما بينكم جميعا؟

ج لا انا ومصطفي كنا بنتكلم ومحمد ومصطفي كانو بيتكلموا.



س وما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم؟

ج اتفقنا اني أروح العيادة واحطلها كذا برشامة في العصير ومحمد ومصطفي يطلعو يحطوا لزق علي بوقها عشان متصرخش ويخنقوها وننزل بعد منقطع سلوك الكاميرات ونكسرها.



س وما هي الأعمال التحضيرية لتنفيذ ذلك المخطط؟

ج أنا حضرت لاصق طبي ومقص ونصل كتر من البيت وصاموله حديد من محل بابا بتاع حديد وبويات في معتوق وشريط البرشام اللي كان معايا من قبل كدا وعصير.



س ما الموعد المتفق عليه لتنفيذ ذلك المخطط؟

ج احنا اتفقنا ننفذ يوم الثلاثاء



س وما سبب اختياركم لذلك الموعد؟

ج لان الدكتور بيكون مش موجود في العيادة في اليوم دا.



س كيف نما الي علمك بذلك؟

ج لان أنا كنت بروح لنجلاء العيادة كتير وساعات بشتغل مكانها لما بيكون وراها مشوار او حاجه.



س وما الدور المتفق عليه فيما بين كلا منكم في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج هو المفروض اني انا كنت اديها المخدر وهما يطلعو يحطو اللاصق علي بقها عشان متصرخش ونموتوها.



س وما هي الأفعال المادية التي بدرت من كلا منكم في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج انا اخدت الحاجات اللي كنت محضراها واديت بس نصل الكتر واللاصق لمصطفي وقابلت مصطفي عند المحطه وساعتها محمد مكانش معاه وروحت العيادة كنت حاطة الحاجات في شنطتي ودخلت علي نجلاء هي بتبقي سايبه الباب مفتوح وقعدت معاها وقمت حطيت العصير في المج بتاع العيادة وحطيت في البرشام بس مديتهولهاش حطيته ادامها علي المكتب عشان قبلها كنت عازمة عليها بعصير عادي قالت انها لسة شاربه طلعت دخلت الحمام وكلمت مصطفي وقولتله تعالو اطلعو وانا هعمل نفسي تعبانه في الحمام واخليها عن الباب ناحية اوضة الكشف وضهرها له عشان محدش يحس لما يدخلو ويقفلو الباب وراهم ولما طلعو قفلو الباب ومصطفي جه من ورا حط ايده على بوقها علشان كان عايز يكتم نفسها ووقعت على الأرض وبعدها محمد برده دخل عليها ومسكها من زورها وخنقها ولما قعدت تتحرك كان كل شويه واحد يمسك زورها ويكتم نفسها منهم ومصطفي قعد يضرب دمغها في الأرض قامت ساعتها خربشت محمد وهي بتطلع في الروح طلع يجري ومصطفي فضل فوقها جبت سكينه من المطبخ وجيت اضربها بيها جت واحده في رجلها والتانيه في راسها وقلتلها منك لله بوظتي حياتي وضربتها برجلي في راسها وبعدها قطعت سلك الكاميرات بالمقص ومصطفي كسرها بالصاموله وفك واحده ادهالي وانا قلعتها السلسله والحلق والخاتم وهو فتح شنطتها اخد فلوس واخد تليفونها وتليفون العيادة وساعتها وغسل التيشرت بتاعه من الدم وانا غسلت المج ونزلنا كل واحد من ناحية بعد مطلعنا من المول ورميت الحاجات اللي معايا جمب نادي الشرکه وقابلت مصطفي تاني عند كوبري المراكبيه اخدت منه الفلوس وسيبتله الموبيلات وروحت واتفاجئت بالمباحث جمع مسكوني من البيت.



س ما هي ساعة وتاريخ ارتكابكم للواقعة؟

ج بتاریخ ۲۰۲۱۸۳ هو انا روحتلها حوالي الساعه 1 ومشيت من هناك حوالي الساعه ۲ وشويه.



س ومن منكم قام بوضع تلك الخطه وتحديد الأدوات المستخدمه وكذا الأدوار فيما بينكم الازهاق روح المجني عليها نجلاء نعمه الله سعيد ؟

ج انا اللي حددت مواعيد العيادة والاوقات اللي بتكون فيها لوحدها في العيادة ومصطفي اللي اقترح موضوع المنوم وانا اللي قلت على اللاصق عشان متصرخش وبعدها نخنقها ونموتها وننزل وانا قلت موضوع المقص والصاموله عشان الكاميرات نكسر الكاميرات ونفصل اسلاكها.



س وما هي الملابس التي كنتي ترتديها حال ارتكابك لتلك الواقعة؟

ج انا كنت لابسه بنطالون اورنج وتيشرت ابيض ( كارديجان) وطرحه وكاب وكوتشي ازرق.



س وما المدة التي مكثتي فيها رفقه المتوفاه الي رحمه مولاها نجلاء نعمة الله سعيد؟ ج انا معرفش اد ايه الظبط بس اظن اني قعدت حوالي نصف ساعه قبل ما محمد ومصطفي يطلعو وحوالي ساعه الا ربع بعد ما طلعو



س وما هي وجهتكم تجاه المتوفاه الي رحمه مولاها حال ارتكابكم لتلك الواقعة؟

ج هو مصطفي دخل من ظهرها وهي في الطرقة وكتم نفسها بإيده قامت مصرخه ومحمد قام حاطط ايده علي بوقها وكانت هي علي وشها علي الارض وانا كنت واقفه.



س وما المده المستغرقه في ازهاق روح المتوفاه الي رحمه مولاها ؟

ج حوالي ربع ساعه



س ومتي انصرف المدعو محمد تحديدا من محل الواقعة؟

ج هو لما اتخربش طلع يجري



س وهل فارقت المتوفاه الي رحمه مولاها الحياه قبل مغادرته؟

ج لا هي اتوفت بعد ما مشي بس هي كانت بطلع في الروح ساعتها



س وما المدة فيما بين مغادرة المدعو محمد عشماوي لمحل الواقعة ومفارقت المتوفاه الي رحمة مولاها للحياه؟

ج هي مده قصيره وكانت خلاص اتخنقت وبطلع في الروح



س وهل حاولت المجني عليها المقاومه ورد الاعتداء الواقع عليها؟

ج هي كانت بتعافر بس احنا كتير عليها واتملكنا فيها كويس



س وما الأفعال التي قمتي بإتيانها والمتهم مصطفي قبل المجني عليها عقب مغادره المتهم محمد؟

ج هو محمد عشماوي لما جري كانت نجلاء خلاص بتخلص ومصطفي كمل خنق في نجلاء وضرب راسها تاني في الارض وانا روحت جريت علي المطبخ بتاعت العيادة وقعد اغزها بالسكينه في رسها ورجليها.



س ومتي تيقنتي ان المجني عليها قد فارقت الحياه؟

ج انا بعد ما ضربتها بالسكينه وكان مصطفي خنقها نجلاء مبقتشس بتتحرك فسألته هي كده خلاص ولا لسه قلي هي كده خلاص ماتت



س وهل أبصركم احد حال دلوفكم لمحل الواقعة؟\

ج لا مكنش حد شايفنا تقريبا



س وما الأفعال المادية التي بدرت منكم عقب اتمام الواقعة؟

ج هو انا قلعتها الدهب بتعها السلسله والحلق والخاتم ومصطفي طلع من شنطتها فلوس وخد موبيلها وموبايل العيادة والساعه بتاعتها وغسلت ايدي والمج وقطعت سلوك الكاميرات ومصطفي غسل التيشرت بتاعه وكسر الكاميرات.



س ما هي كيفيه مغادرتكم لمحل الواقعة؟

ج هو محمد نزل الأول ساعه لما اتخربش وكانت ساعتها نجلاء بتخلص خلاص وانا ومصطفي فضلنا مكملين لحد ما اتكدنا انها ماتت ونزلنا علي سلالم المول ولما وصلنا تحت كل واحد فينا راح من ناحية



س وما هي المسروقات التي تم الاستيلاء عليها تحديدا؟

ج حلق وخاتم وسلسة وساعه وتليفونين ايفون ونوكيا وكاميرا وسكينه ومج وفلوس



س وما سبب الاستيلاء علي السكينة والمج ؟

ج عشان نخفي اثار الجريمة.



س هل قام المتهم محمد بالاستيلاء علي ثمة منقولات حال مغادرته لمحل الواقعة؟

ج لا



س ما هي كيفيه مغادرتكم لمحل الواقعة بالمسروقات؟

ج نا حطيتها في الشنطه بتاعتي اللي بشيلها علي ضهري.



س وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج انا رميت الحاجه اللي معايه عند نادي الشرکه.



س هل تم التقابل فيما بينكم مره أخري؟

ج ايوه.



س مع من قمتي بالتقابل تحديدا؟

ج نا ومصطفي.



س وما سبب تقابلك انذاك؟

ج انا كلمته طلبت منه نتقابل عشان اخد منه الفلوس اللي اخدها من الشنطه



س ما سبب تحصل علي المبالغ الماليه منه مري اخري؟

ج عشان اصرفها لان هو اخد الموبايلات



س أین تم التقابل تحديدا ومتي تم؟

ج عند المراكبيه يوم الواقعة حوالي الساعه 4م.



س وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج انا روحت واتفاجئت بالمباحث جت مسكتني من البيت.



س متي تم ضبطك تحديدا؟

ج يوم القتل بعد نص الليل من البيت.



س ومن القائم بضبطك ؟

ج معرفش اللي مسكوني.



س هل من ثمة تفتيش انصرف إلي شخصك او مسكنك انذاك؟

ج ايوه



س ما الذي اسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج ملتقوش غير الفلوس في الأوضه بس لما رحت معاهم واعترفتلهم دورو علي الحاجات اللي رميتها وجابوها.



س ما سبب ارتكابكم لتلك الواقعة تحديدا؟

ج انا عملت كدا عشان كنت متضايقه ومتغاظه من نجلاء من اسلوبها وعمايلها معايا ومصطفي ومحمد عملو كدا عشان كان في اتفاق انهم هياخدوا فلوس.



س وما قصدكم من ارتكاب تلك الواقعة؟

ج اننا نموت نجلاء وانتقم منها



س وما سبب قيامكم بالاستيلاء علي المصوغات الذهبية الخاصة بالمتوفاه الي رحمة مولاها وكذا هاتفها والنقود المملوكه لها؟

ج عشان الموضوع يبان سرقه.



س وما علاقتك بالاحراز التي تم عرضها عليكي؟

ج هو السكينه دي اللي ضربت نجلاء بيها والكاميرا دي اللي اخدناها من العيادة والمج دا اللي اخدته من العيادة واللاصق دا اللي كنا أخدينه معانا والمقص دا اللي قصيت بيه السلوك ودي الهدوم اللي كنت لبساها والتليفون الاوبو دا بتاعي والصغير السايكو دا بتاعي والمطواه دي بتاعة مصطفي والفلوس دي بتاعة نجلاء والتليفون الهدوم التانيه دي بتاعة مصطفي والكتر الي كان معانا والسلسه والساعه دول بتوع نجلاء والتليفون الايفون بتاعها والنوكيا بتاع العيادة والشات بتاع الواتس دا اللي بيني وبين مصطفي.



سوما طبيعة علاقتك بالرائد أحمد المسيري وهل من خلافات؟

جمفيش علاقه ولا خلافات.



س ما قولك فيما سطره سالف الذكر بمحضر تحرياته المؤرخ 5 أغسطس 2021 والثابت اشتركك مع كلا من المتهمين محمد عشماوي جلال، مصطفى عبد النبي محمد في ازهاق روح المتوفاه الي رحمة مولاها نجلاء نعمة الله سعيد؟

ج ايوه دا اللي حصل.



س ما قولك فيما سطره سالف الذكر بمحضر ضبطه المؤرخ 9 أغسطس 2021 من ضبطك والمتهمان محمد عشماوي جلال، مصطفى عبد النبي محمد وارشادك عن الأدوات المستخدمه في ارتكاب الواقعة واقراركم بارتكاب الواقعة؟



ج ايوه دا اللي حصل.



س ما قولك فيما سطره سالف الذكر من ارتكابك للواقعه بغرض العمل بدلا من المتوفاه الي رحمة مولاها بذات العيادة؟

ج لا انا مفكرتش في كده بس كنت عايزه افش غلي منها.



س ما تعليلك لما سطره سالف الذكر؟

ج معرفش انا قلت كل اللي حصل.



س انتي متهمه وآخرين بقتل المجني عليها نجلاء نعمة الله سعيد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتم النية وعقدتم العزم علي ازهاق روحها واعددتم لذلك الاسلحة والأدوات المضبوطه وتوجهت لمحل عملها بعد ان ايقنتم سلفا بتواجدها فيه بمفردها وقمتم بخنقها وكتم انفاسها وشل حركتها متعدين عليها بالضرب محدثين ما بها من اصابات مما اودي بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج أيوه دا اللي حصل انا عملت كدا عشان هي كانت مدمرالي حياتي.



س انتي متهمه بسرقة المنقولات والمبالغ المالية المبينه وصفا وقدرا بالأوراق والمملوکه للمتوفاه الي رحمة مولاها كرها عنها بالاشتراك واخرين حال حملكم اسلحه علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج ايوه دا اللي حصل.



س انتي متهمة باحراز وحيازة أسلحة بيضاء (مقص، سكين،كتر) دون مسوغ من الضروره المهنية والحرفيه بقصد استعاملها في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات؟

ج ايوه دا اللي حصل



س انتي متهمه باتلاف الكاميرا المملوكة للمجني عليها عبد الحميد محمد عبد الحميد عمدا وترتب على ذلك ضررا ماليا قيمته اكثر من خمسين جنيه؟

ج ايوه عشان متسجلش.



س انتي متهمة بدخول عقار بقصد ارتكاب جريمه فيه؟

ج: أيوه



س هل لديكي اقوال أخرى؟

ج لا

حصلت بوابة "الفجر" على نص اعترافات المتهمة الأولى "نورهان ج.س.م" 23 عاما، طالبة، والمتهمه في قضية قتل صديقتها "نجلاء" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول" بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.وجاءت نص الاعترافات علي النحو التالي: