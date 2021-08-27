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حارس جمهورية شبين ينتقل لمصري السلوم لموسمين

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل مجلس إدارة مصري السلوم برئاسة رمضان ناجي تعاقداته بالتعاقد مع أحمد محمود " اللورد" حارس سموحه ومالية كفر الزيات وجمهورية شبين السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد من القسم الثاني .

وجاء التعاقد في حضور عون خالد مدير التعاقدات، وعبد الله السعيد مدير الكرة، ومحمود فتحي مدرب الفريق.

وتعتبر صفقة اللورد هي الصفقة الحادية عشر للفريق حيث تعاقد الفريق مع حسام سعيد لاعب كفر الشيخ، وسمير غريب لاعب أبو قير للأسمدة، وحوده ناصر لاعب سبورتنج، وأحمد عبد الرحمن لاعب إسكندرية للبترول، ومحمد صبري لاعب سمنود، أحمد جدو لاعب الأوليمبي،وماهر عبده لاعب الأوليمبي، سراج الدين النيجيري لاعب الأوليمبي، وعلي حماده لاعب فاركو، وبلال عوض لاعب فاركو.

وكان مجلس إدارة نادي مصري السلوم الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني قد أعلن تشكيل الجهاز الفني الذي يقود الفريق في منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الجديد.

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