بسبب الميراث.. إصابة شقيقين في مشاجرة بقليوب

شهدت قرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين بسبب خلافات الميراث، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، يفيد استقبال سائق مصاب بمناطق متفرقة بالجسم، إثر ادعاء نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه.



انتلقت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد.م.س"، 40 عاما، سائق، مصاب بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وجرح قطعي بالعضد الأيسر، وطرف ثان شقيقه "طه.م.س"، سائق، 37 عاما، مصاب بجرح سطحى بالرقبة طوله 15 سم، ومقيمان ذات العنوان بقرية طنان دائرة المركز.



وتبين حدوث مشادة كلامية فيما بينهم لخلافات حول الإرث، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وجاري عرضهما على النيابة.

