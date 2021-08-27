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انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انطلقت فعاليات بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار " أنت البطل " بمركز نجع حمادي وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام للحزب.

حيث أجريت مراسم قرعة العلنية للدوري علي معلب مركز شباب " هو " بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي اللواء خالد خلف الله والأمين المساعد للحزب بالمحافظة المحاسب هشام قدوس وأمين المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة الدكتور بدوي المعاون وأمين شباب المحافظة محمد عبد الستار تمام وأمين الإعلام بالمحافظة وائل ممتاز وأمين العمل الجماهيري بقنا كريم عبد المريد ومندوبي الفرق المشاركة بالمركز.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي اللواء خالد خلف الله أن القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بالشباب وكان ذلك جليا في توجيهاته بتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب حيث تم تطوير العديد من مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية والموافقة علي إنشاء مراكز شباب بكثير من قري محافظات الصعيد ومنها قنا.

وأشار " خلف الله " إلي أن حزب مستقبل وطن وضع نصب عينيه الاهتمام بالشباب في مختلف المجالات لكونهم نصف الحاضر والمستقبل كله فوضع سياسات تعتمد في المقام الأول علي الاستفادة من الشباب وإشراكهم ودمجهم في مختلف القطاعات داخل الحزب وخارجة.

وقال أمين التقييم والمتابعة بالمحافظة الدكتور بدوي المعاون أن دوري مستقبل وطن يعد أكبر البطولات الرياضية علي مستوي الجمهورية ويهدف إلي تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة ونبذ السلوكيات السيئة وتبني أصحاب المواهب الحقيقة مشيرا إلي مشاركة 22 فريقا يمثلون كافة قري مركز نجع حمادي وتقام منافسات الدوري علي ملعب مركز شباب " هو " النموذجي.
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمركز نجع حمادي

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