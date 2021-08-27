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عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
يارا عادل
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تدهورت الحالة الصحية للنجم نضال الشافعي، بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابته بصديد في القولون أدى إلى تسمم في مكان الجرح الذي أجرى به عملية جراحية خلال الفترة الماضية.


مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارته حيث تخطت الـ 40 درجة مئوية مما كان سيؤدي إلى دخوله في غيبوبة تامة ولكن تدخل الأطباء في الوقت المناسب وقاموا بعمل تنظيف دقيق للجرح، حيث يوجد النجم حاليًا داخل الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء حتى لا يتعرض لإنتكاسة مفاجأة.

كما أن العملية التي أجراها نضال الشافعي، بالأمس تمت بدون حصوله على مخدر مما جعل النجم في حالة سيئة للغاية حيث تم فتح الجرح أمام عينه وإزالة الصديد الذي كان سيؤدي إلى تسمم بالجسد.


وأشار نضال الشافعي إلى أن المنتج مدحت سعد هو من تسبب في تدهور حالته الصحية عندما وعده بأكثر من وعد منذ 3 أعوام متواصلة ولم يفي بأية منهم ولم يعطيه أجره من الفيلم مما جعله يكتم غضبه بدخله وتسبب في حدوث ثقب في القولون.



ويشارك نضال الشافعي حاليًا في تصوير فيلم "ميني بار" والفيلم من بطولة النجم صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وأخرون من النجوم ومن إنتاج مدحت سعد.

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