لقاء الخميسي مطلوبة على جوجل والسبب "الديانة"

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، عقب حديثها عن خانة الديانة.





لقاء الخميسي





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تصدر لقاء الخميسي النجمة المصرية وزوجة لاعب كرة القدم الحارس محمد عبدالمنصف للمؤشرات البحثية.





أزمة لقاء الخميسي





ودخلت لقاء الخميسي في أزمة مع رواد مواقع التواصل بعدما أبدت رغبتها في إزالة خانة الديانة من البطاقة المصرية، مشيرةً إلى أن هذا الأمر ليس له أهمية.





لقاء الخميسي وخانة الديانة





واتهم الجمهور لقاء الخميسي بأنه تبحث عن تصدر المشهد و"ركوب" التريند"، ولاسيما المعارضين لرأيها والناهضين له، حيث أكدت رفضها لوضع خانة الديانة على بطاقة الهوية.





منشور لقاء الخميسي





وقالت لقاء الخميسي على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك": "ديانة الآخرين لا هتزود ولا هتنقص"، مضيفة: "أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة، البطاقة الشخصية علشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية، أو أي ظرف أمني، وده مالوش علاقة تماما بديانة حضرتك".





رأي لقاء الخميسي في خانة الديانة





وتابعت لقاء الخميسي زوجة عبدالمنصف: "الديانة تخصك أنت لوحدك متخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان آخر، إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وبتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي الديانة.





لقاء الخميسي ومعتقداتها





واختتمت لقاء الخميسي كلماتها قائلةً: "علاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدا ومش عامة، يا رب يكون كلامي وضح وجهة نظري، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص، مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيا ما كانت ديانته".





الهجوم على لقاء الخميسي





وتعرضت لقاء الخميسي لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل، إضافة إلى بعض أصدقائها في الوسط الفني، حيث علقت المخرجة نيفين شلبي على حديث لقاء الخميسي، قائلةً :"طالما لا هتزود ولا هتنقص نشيلها ليه، وبعدين أمنيا الأفضل تبقى مكتوبة، أمن للكنائس لو حد غريب حب يدخل يتم منعه، حضرتك عارفه الجرائم اللي كانت بتحصل.. وربنا يستر على جوامعنا وكنايسنا ويحفظ بلدنا".





لقاء الخميسي تؤيد حذف خانة الديانة





وانتشرت في الآونة الأخيرة مطالبات بإزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية المصرية، وهو الأمر الذي أيدته لقاء الخميسي ورفضه الكثيرون، من يؤكدون على أهمية تلك الخانة.



