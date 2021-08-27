ذعر في المنوفية بعد العثور على ١٧ حمارا مسلوخا





سيطرت حالة من الذعر بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، للعثور علي 17 حمار نافق منزوعي الجلد، في ترعة سنجرج.



وعلى الفور أخطر الأهالي قسم الشرطة والطب البيطري ومجلس المدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع الحمير النافقة الموجودة في المصرف.



وقال أحد شهود العيان بقرية سنجرج بأنه فؤجي صباح اليوم بوجود أكثر من 17 حمارًا منزوعة الجلد بأحد المصارف المؤدية والمارة على طريق الحقل الخاص به، فقام هو وبعض الأهالي بتبليغ الشرطة والجهات المعنية التي من دورها حضرت إلى المكان للتعامل مع الحمير النافقة.



وأكد الدكتور عادل حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية" أنه فور وصول إخطار بالواقعة، تم تشكيل لجنة من مسئولي الطب البيطري برئاسة مدير الإدارة بمنوف، ويتواجدون الآن في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من الواقعة، ويتم التجهيز لدفن الحمير النافقة بطريقة آمنة.