تفاصيل حملة مكبرة لمصادرة التكاتك ومكبرلت الصوت في المنصورة

شن قيادات المنصورة حنلة مكبرة للتصدي للضوضاء بمصادرة مكبرات الصوت من التكاتك.





كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصوره بشن حمله مكبره علي مركبات التوك توك بنطاق الحي لمصادرة مكبرات الصوت بها منعا للضوضاء عملا على راحة المواطنين.



وأكد المحافظ على إتخاذ الإجراءات القانونيه الرادعة حيال المخالفين وذلك فى إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بشأن مركبات التوك توك بتعاون الوحدات المحلية مع إدارات المرور.



وقد أسفرت الحمله عن مصادره أعداد كبيرة من أطقم الصوت بمركبات التوك توك المخالفه بنطاق شارع الدرسات وكفر البدماص وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.



هذا وقد وجه مختار لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات المرورية لمنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بالمدن ومنع سيرها على الطرق السريعة بين مدن وقرى المحافظة وكذا سيرها عكس الاتجاه منعا للحوادث.



كما وجه المحافظ لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة تنفيذ الترقيم وعمل ملفات لكل مركبة وإستمرار تكثيف الحملات لضبط حركة التوك توك بالشوارع والميادين واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين عملا على راحة المواطنين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تحقيق انضباط حركة مركبات التوك توك بنطاق المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تحقيق انضباط حركة مركبات التوك توك بنطاق المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.



