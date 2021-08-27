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من جديد.. حفل خطوبة صاخب اليوم لـ ريم سامي بحضور نجوم الفن.. تفاصيل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت أمس الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، وذلك في فيلا شقيقها بالساحل الشمالي.

ومالم يكن يتوقعه البعض هو أن ريم سامي تجهز لحفل خطوبة آخر اليوم، حيث وجه المخرج محمد سامي دعوة لعدد كبير من الفنانين، وذلك بناء على قرار منه بأن يكون حفل أمس للأصدقاء والعائلة والمقربين واليوم الجمعة بحضور جميع الأصدقاء من الوسط الفني، في حفل ضخم.

ويحضر النجم تامر حسني اليوم حفل خطوبة ريم سامي، حيث من المقرر أن يحيي الحفل.

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