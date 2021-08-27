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تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر في الموسم الجديد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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نجح مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إتمام التعاقد مع صفقات على مستوى عالي، خلال الوقت الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعم صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بلاعبين سوبر، بعد خسارة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة المارد الأحمر في الموسم الجديد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - كريم فؤاد.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: لويس ميكيسونى - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

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