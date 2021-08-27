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توجيه 4 تهم بالاغتصاب إلى نجم مانشستر سيتي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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وجهت شرطة تشيشير أربع تهم بالاغتصاب، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، إلى نجم مانشستر سيتي ، اليوم الخميس، وقرر النادي إيقاف اللاعب الفرنسي.

أضافت الشرطة أن بنجامين ميندي(27 عاماً) احتجز على ذمة التحقيق، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة تشيستر الابتدائية، غداً الجمعة.

وقالت شرطة تشيشير في بيان: "التهم تتعلق بثلاثة فوق سن 16 عاماً قدموا شكاوى ضده، في وقائع يزعم أنها حدثت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وأغسطس (آب) 2021".

وقال السيتي في بيان إنه لن يدلي بأي تعليق آخر، لأن الأمر يخضع لإجراءات قانونية.

وانضم ميندي، الذي لعب 10 مباريات دولية مع فرنسا، وفاز بكأس العالم 2018، إلى السيتي قادماً من موناكو في 2017، مقابل (52 مليون جنيه إسترليني).

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