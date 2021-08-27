3 متغيرات في الأهلي بعد صفقة حسام حسن.. ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري، وذلك بعد أن كشفت الفترة الماضية، عن تأثر الفريق هجوميا وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها محمد شريف في لقاء الإسماعيلي بشد في العضلة الخلفية، وهو ما كشف عن وجود أزمة في مركز رأس الحربة الصريح في القلعة الحمراء، وهو ما دفع الإدارة الحمراء للتحرك بقوة نحو ضم حسام حسن من سموحة.



ومن المؤكد أن تتسبب صفقة حسام حسن في رحيل بعض العناصر عن الفريق وذلك على النحو التالي:



-والتر بواليا



تلقى المحترف الكونغولي عرضا من صفوف مالاتيا سبور التركي للحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسوف يحصل النادي الأهلي على 300 ألف دولار نظير إعارة اللاعب.



-شادي حسين رغم توقيعه



رغم توقيع شادي حسين مع أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء في الساعات الماضية، ولكن قرر جهاز الكرة في القلعة الحمراء صرف النظر عن الصفقة، وذلك بسبب عامل السن خاصة بعد تخطي مهاجم سيراميكا الـ28 عاما.



-احتمالية عدم بقاء كهربا



تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن، قد يتسبب أيضًا في عدم بقاء محمود كهربا مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الصفقات الهجومية الكبيرة التي حسمها جهاز الكرة في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.