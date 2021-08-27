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مي عمر تتألق في صورة جديدة من خطوبة شقيقة زوجها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة مي عمر في خطوبة الفنانة ريم سامي، شقيقة زوجها محمد سامي، وشاركت صورة جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" مرتدية فستان أسود أنيق، قصير من الأمام وطويل من الخلف، أظهر ملامح جمالها، كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها، مما آثار إعجاب جمهورها.

كانت أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «نسل الأغراب» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد داش وأحمد مالك وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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