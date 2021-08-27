باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

علق البرازيلي ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على أنباء رحيل كيليان مبابي لاعب الفريق، إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.





وقدم نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، عرضًا للنادي الباريسي، قيمته 160 مليون يورو، ولكن الفريق الباريسي رفض العرض، وقدم الملكي عرضًا جديدًا قيمته 180 مليون يورو، ولكن الفريق الفرنسي لم يردوا بعد على عرض الفريق الملكي الجديد.





وقال ليوناردو في تصريح مُقتضب عبر فضائية "LaSexta" الإسبانية: "مبابي؟ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله إنه لم يتغير أي شيء".





وتابع: "حتى الآن لا يوجد أي شيء تغير مقارنة باليومين الماضيين، إنه نفس الموقف".



