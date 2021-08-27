بسبب انهيار بلكونة.. إخلاء عمارة سكنية في دمنهور (صور)

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، انهيار شرفة عقار بشارع المعهد الديني بحي شبرا مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، وذلك دون وقوع أي إصابات بشرية.



وعلى الفور فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قوة من مركز الشرطة والمرور وإدارة الحماية المدنية، كردونًا أمنيًا حول العقار المتصدع، وذلك عقب سقوط شرفته، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين، كما تم إخلاء مؤقت لقاطني العقار حفاظا على الأرواح.



وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شرفة عقار مكون من 4 طوابق ومأهول بالسكان، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية والشرطة وفصل المرافق والخدمات وتم فرض كردونًا أمنيا.



كانت مدينة دمنهور شهدت الأسبوع الماضي، انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن السبب وراء انهيار عقار مدينة دمنهور المكون من 5 طوابق، هو قيام أحد المواطنين بإجراء تعديلات داخل شقته وبناء دورا مخالفا، مشيرا أن المنزل مبني بطريقة الحوائط المحمولة وليست أعمدة خرسانية ولم يستصدر ترخيص لإجراء التعديلات والبناء، الأمر الذي أدي إلي انهيار العقار، مضيفا أن العقار المنهار يحمل طابقا مخالفا تم بنائة عام 2011، وسيتم صرف تعويضات للأسر المتضررة من الحادث عقب الانتهاء من إزالة الأنقاض.



كما تم على الفور إخلاء عدد 4 عقارات مجاورة للمنزل المنهار وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض، حيث تم إصدار قرارات بإخلاء وهدم عدد ٩ منازل ومن المتوقع وصولهم إلى ١٢ منزلًا.





