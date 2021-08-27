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باحث في العلاج المناعي: "الغرب" لن يلجأ إلى العزل العام إلا في هذه الحالة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد الحاج علي، الباحث في العلاج المناعي، إن سلالة "دلتا" هي أكثر وأسرع انتشارًا إذا ما قورنت بالسلالة البريطانية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من زيادة الإصابات ولكن أغلب الإصابات كانت خفيفة والأعراض بسيطة.

وأكد "علي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة على ضرورة تلقي اللقاحات لأنها تساعد في تقليل مضاعفات الإصابة الشديدة بالفيروس وتحد من الوفيات أو الحالات التي تحتاج إلى العناية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الدولة الأوروبية لن تلجأ إلى العزل العام إلا في حالة ظهور سلالة أكثر شراسة من الفيروس وهذا لم يحدث حتى الآن، موضحًا أنه سيتم إعطاء جرعة ثالثة تنشيطية بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

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