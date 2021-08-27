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عاجل.. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي إثر تعرضه لوعكة صحية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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رحل عن عالمنا منذ قليل الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية ودخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري.

ومن المقرر تشييع الجثمان، غدا السبت من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوصى برعاية الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له الأسبق وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري.

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