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موسيماني يطرد نجم الأهلي.. والأخير يقترب من بيراميدز

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاولات اللاعبين الكبار بالصلح مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، وإنهاء الخلافات بينهما بعد نهاية الموسم الجاري.

وتمسك موسيماني باستمرار استبعاد ناصر ماهر من حساباته الفنية حتى النهاية، والإصرار على تواجد محمد مجدي أفشة، والذي يعاني من الإجهاد الذهني والبدني في الفترة الأخيرة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الثلاثي محمد الشناوي ووليد سيلمان وعمرو السولية حاولوا تقريب وجهات النظر بين موسيماني وناصر ماهر.

وتابع المصدر، أن المدرب الجنوب إفريقي رفض التراجع عن قراره والتمسك برحيل اللاعب في نهاية الموسم، وترك تحديد مصيره إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح واختيار لاعب بدلًا منه في الموسم الجديد ليكون بديلًا لمحمد مجدي أفشة.

واقترب ناصر ماهر من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ناصر ماهر موسيماني الأهلي

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