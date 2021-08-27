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الويفا يعدد مزايا بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أثنى ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اتساع دائرة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الجديدة، من حيث منح الأندية الصغيرة والدول فرصة تجربة المشاركة في بطولة قارية.

وقال سيفرين اليوم الجمعة قبل إجراء قرعة دور المجموعات :" كرة القدم هي الشمول، كرة القدم هي تاريخنا، كرة القدم هي شغفنا والكل يجب أن تكون لديه الفرصة لكي يحلم، باللعب في مسابقة أوروبية".

وأضاف :"هذا يظهر أن البلدان الصغيرة يمكنها أن تواجه البلدان الكبيرة. كرة القدم ليست رياضة للنخبة فقط".

ولكن رغم وصول فريق مثل لينكولن ريد أمبس من جبل طارق لدور المجموعات، فإن البطولة تشهد مشاركة فرق كبيرة مثل فينورد، بطل أوروبا سابقا، وفريق توتنهام أحد عمالقة الدوري الإنجليزي وروما الإيطالي.

وقال جيورجيو مارشيتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم :"هذا الطفل الصغير يجعل المسابقة الأوروبية أكثر شمولية من ذي قبل".

ويواجه فريق روما، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، رحلة إلى الدائرة القطبية الشمالية عندما يلتقي فريق بودو/جليمت النرويجي في المجموعة الثالثة بجانب فرق زوريا لوهانسك وسيسكا صوفيا.

ويلعب فريق فينورد في مجموعة صعبة وهي المجموعة الخامسة التي تضم فرق سلافيا براج ويونيون برلين ومكابي حيفا، بينما يتواجد توتنهام في المجموعة السابعة مع فرق رين وفيتيسه أرنهايم ومورا السلوفيني.

وتفادى ريد أمبس مواجهة الفرق الكبرى بالبطولة ولكن على الأرجح سيجد تحدي كبير في المجموعة السادسة التي يتواجد فيها فرق كوبنهاجن وباوك وسلوفان براتيسلافا.

وتقام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات يوم 16 سبتمبر، فيما تقام المباراة النهائية بتيرانا يوم 25 مايو المقبل.

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