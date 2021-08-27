لجان جامعة المنصورة لتطوير الريف المصرى تشارك بتطوير قرية السعدية بمركز شربين

نظمت لجان جامعة المنصورة المُشاركة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري برنامج تدريبي على مدار ثلاثة أيام بقرية السعدية التابعة لمركز شربين.



وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار – محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هيثم الشيخ – نائب محافظ الدقهلية، وتنسيق الدكتورة إيمان أبو الفضل – منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء الصديق - منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، وبمشاركة فريق طلاب المحروسة التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



نظمت لجنة رعاية وتنمية الطفولة برئاسة الدكتور وفاء أبو المعاطي البرنامج التدريبي الأول لتأهيل معلمات رياض الاطفال بحضانات قري شربين التابعة لمبادرة حياة كريمة حيث تم تنفيذ التدريب بمدرسة دكتور عبد الفتاح عطا الله للغات بالسعدية ل (45) معلمة رياض اطفال حيث تم التدريب في اليوم الأول على آليات تأهيل معلمه رياض الأطفال للتعامل مع الأطفال ذوي الاضطراب وعمل ورشة تعليميه لمبادئ القراءة وأقيم على هامش التدريب ورشه عمل فنيه للطباعة والتلوين مع حوالي (30) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين ٣ سنوات إلى ٦ سنه ومسابقات رياضيه وترفيهيه بمشارك ة(20) طفل ثم تم توزيع الهدايا والرسم على الوجه لأكثر من (90) طفل وطفله.



كما شاركت لجنة التحول والتدريب الرقمي برئاسة د عبير توكل خلال اليوم الثاني في تقديم محاضرة عن التدريب والتحول الرقمي حيث تطرق التدريب إلى مهارات IT، واستخدام برنامج PowerPoint وبرنامج word والاختبارات الإلكترونية Forms من خلال office 365 وsmartphone apps، كما شاركت لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة ميرنا محسن بالمبادرة بمحاضرة عن تعريف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ودور معلمات رياض الأطفال في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



ثم شارك فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم الثالث في تنفيذ ورشة عمل عن صعوبات التعلم وطرق علاجها.