عاجل.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو، رغم اقتراب جاره مانشستر سيتي، من ضم اللاعب وذلك بعد تأكد رحيل اللاعب من يوفنتوس.





ورحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس بعد تصريحات أليجري صباح اليوم، وتوديعه لزملائه والعديد من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت له أثناء مغادرة إيطاليا.





وبعد أن كان رونالدو في طريقه إلى مانشستر سيتي، انتشرت بعض التقارير الصحفية التي تؤكد أن مانشستر يونايتد دخل السباق ويسعى لاستعادة لاعبه السابق من جديد.





ولعب رونالدو لنادي مانشستر يونايتد من قبل خلال الفترة من 2003 حتى 2009، قبل الانتقال إلى ريال مدريد، ثم الانضمام إلى يوفنتوس في 2018.





كما أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق بسوق الانتقالات في شبكة "سكاي"، أن مانشستر يونايتد يتواصل بالفعل مع وكيل رونالدو.





وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن كريستيانو رونالدو، أكد: "خلال ساعة واحدة فقط، سوف تعرفون أين أكون، وستعرفون فريقي الجديد، أنا سعيد للغاية".



