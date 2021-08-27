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بكلمات مليئة بالحب.. هنادي مهنا برفقة ريم سامي من خطوبتها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة هنادي مهنا صور لها برفقة الفنانة ريم سامي، من حفل خطوبتها،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "مهنا" على الصورة قائله :"اختي كانت أجمل عروسة بارك الله فيكي بالسعادة والمحبة ربنا يتمملكو على خير يارب..أحبك يا عزيزتي".

يذكر أن احتفلت أمس الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، بخطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن، وذلك بالساحل الشمالي وسط عدد من نجوم الفن والأصدقاء.

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