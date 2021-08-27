12 نشاطا للرئيس خلال أسبوع.. متابعة دقيقة للشئون الداخلية والقضايا الخارجية (تفاصيل)

بحث قضايا المنطقة وتابع عددا من المشروعات القومية

السيسي يتابع توسعات استصلاح الأراضي الصحراوية



السيسي يستقبل وزير خارجية صربيا



السيسي يتابع أداء ونشاط هيئة قناة السويس



السيسي يبحث عددا من القضايا مع رئيس الحكومة الإسبانية



السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية لرئيس النيابة الإدارية الجديد



السيسي يتابع خطط تطوير قطاع الثروة المعدنية



السيسي يتابع تطوير محاور القاهرة



السيسي يتابع مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة



السيسي يتابع مشروع تطوير مطار العلمين الدولي



السيسي يتابع مشروع مستقبل مصر

السيسي يوجه بتدريب الأئمة وتحسين أحوالهم المالية





السيسي يعزي في ضحايا فيضانات السودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.



وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبا، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ومؤكدا على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.

على مدار أسبوع، شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأنشطة والاجتماعات واللقاءات، المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز أنشطة الرئيس السيسي على مدر الأسبوع، بداية من يوم السبت الماضى 21 أغسطس 2021، وحتى اليوم الجمعة 26 أغسطس 2021:اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعدد من المسؤولين.تناول الاجتماع متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خصوصا في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات.ووجه الرئيس بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكي واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع.استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا.وخلال اللقاء، عبر الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من 100 عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء علي المستوي الثنائي او الدولي، حيث أسست الدولتان حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي، وأن مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي، بما يتماشى مع مستوي العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلًا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية.عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.تناول الاجتماع متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة.واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي وكذلك ارتفاع في الإيرادات.ووجه الرئيس بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وجميع مرافقها، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.وخلال الاتصال، تم التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الإثنين الماضي، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ومنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.وأعرب الرئيس عن التقدير لما بذله رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق من جهد وتفان في تحمل مسئولية الرسالة الوطنية للهيئة والمساهمة في عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وذلك امتدادًا للتاريخ العريق للنيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتحقيق انضباط الاداء الاداري الحكومي.عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تم عرض جهود الدولة في هذا الاطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب.ووجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إداريًا وماليًا، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الأجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن إدارتها حفاظا علي حقوق الدولة.اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق في القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة.ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى.اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بما فيها سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصا أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين.كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة، فضلا عن جهود استغلال الأراضي علي جانبي بعض المحاور على مستوى الجمهورية، موجها بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية لتخفيف الأعباء على المواطنين.اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من قيادات القوات المسلحة.تناول الاجتماع استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي.واطلع الرئيس على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطارا دوليا ذكيا يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على جميع الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية.ووجه الرئيس بأن يتكامل ذلك المشروع مع خطة الدولة لدعم قطاع السياحة والطيران المدني، وكذلك في إطار تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي للبلاد.اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من قيادات القوات المسلحة.تناول الاجتماع متابعة مشروع مستقبل مصر، الذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه لري للمشروع من مصادر مختلفة.واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء.ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من المشروع.عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، اجتماعا مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلا عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة.واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجها بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزًا لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.