تمت بنجاح.. رونالدو إلى مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد عن ضم رونالدو عبر موقعه الرسمي بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب، ومع يوفنتوس، لكن دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.





وبحسب فابريزيرو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد حصل على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.





جدير بالذكر أنه في الأيام الماضية تزايدت التقارير حول رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس، وكانت الوجهة الأقرب إلى مانشستر سيتي، غريم مانشستر يونايتد المباشر، لكنه تراجع في آخر الدقائق .





ولكن ومع صباح اليوم الجمعة، حدث التحول المفاجئ في مستقبل رونالدو، مع الحديث عن دخول مانشستر يونايتد في الصفقة.





وكان رونالد قد صرح في تصريحات سابقة أنه من الصعب جدا اللعب في مانشستر سيتي.





وارتدى كريستيانو رونالدو قميص مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009، حيث أنه شارك في 292 مباراة سجل خلالها 118 هدفا، وصنع 69 آخرين طوال تلك المسيرة حتى انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني ومنها إلى يوفنتوس ثم عاد من جديد إلى مسرح الأحلام.



