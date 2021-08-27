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تشكيل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في آخر جولات الدوري المصري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: محمود صقر   - خالد صبحي  - سيف تقا  - أحمد محسن. 

خط الوسط:  محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - شريف دابو - مصطفى ميسي. 

خط الهجوم: أحمد غنيم. 
 
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع : مصطفى فارس - مصطفى الزناري - محمد هاشم - محمد عادل

خط الوسط : عبد السميع - عمر الوحش - محمد حسن - محمد صادق

خط الهجوم : شيلونجو - أرى بابل


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