تشكيل مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في آخر جولات الدوري المصري

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري العام.





ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: عامر عامر





خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.





خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم - شريف دابو - مصطفى ميسي.





خط الهجوم: أحمد غنيم.