استهداف مطار كابل ومخاوف من هجمات جديدة.. إلى أين وصلت الأوضاع في أفغانستان؟

دول العالم تجلي رعاياها



القوات الأمريكية تواصل الانسحاب



الأفغان يحاولون الهرب من بلادهم



هجوم إرهابي على مطار كابل



وذكر تقرير أن 13 جنديا أمريكيا قتلوا في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مطار كابل، أمس الخميس، وهو ما يمثل أسوأ خسارة يومية بعدد الجنود الأمريكيين القتلى في أفغانستان منذ عام 2011.



حصيلة الهجوم

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 13 جنديا قتلوا بعد أن قام انتحاريان من "داعش" بتفجير قنبلتيهما عند بوابة رئيسية في المطار وفي فندق قريب يتواجد فيه من تم إجلاؤهم، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".



وأدى إطلاق النار إلى مقتل 30 من أفراد الجيش الأمريكي و22 من قوات العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى ثمانية أفغان وكلب عسكري أمريكي.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، أمس الخميس، عن وقوع أكثر من 40 قتيلا و100 جريح جراء هجوم مطار كابل، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية.





مخاوف من هجمات جديدة



وأفادت وسائل إعلام بأن مسؤولين أمريكيين يتخوفون من إمكانية وقوع هجمات إرهابية جديدة في كابل.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر في الكونجرس الأمريكي تأكيده أن "تفجيري كابل قد يكونان هجوما منسقا وجزءا من حادث متواصل وقد يقع هناك المزيد (من التفجيرات)".



وذكرت "فوكس نيوز" أن الخارجية الأمريكية طلبت من موظفي الكونجرس التوقف عن بعث رسائل تدعو الراغبين في مغادرة أفغانستان للقدوم إلى مطار كابل.



كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، أن عمليات إجلاء آلاف الأشخاص من مطار كابول لا تزال تواجه "تهديدات محددة وذات مصداقية".



وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي: "نرى أنه لا تزال ثمة تهديدات ذات مصداقية.. تهديدات محددة وذات مصداقية".



وأشار إلى أن الهجوم الدامي الذي وقع عند مطار كابل لم ينفذه مهاجمان، وإنما مهاجم انتحاري واحد فقط.



السفارة الأمريكية تصدر إنذارا أمنيا جديدا



وأصدرت السفارة الأمريكية في كابل إنذارا أمنيا جديدا حثت فيه المواطنين على الابتعاد فورا عن المطار.



الولايات المتحدة تنكس أعلامها 5 أيام

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية، وذلك تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال هجمات في مطار كابل بأفغانستان، أمس الخميس.



وأضافت بساكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه "كدليل على الاحترام، ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها".



وأضافت بساكي أن الأعلام ستكون منكسة حتى غروب الشمس يوم الاثنين المقبل.

أحداث متلاحقة، تشهدها الساحة السياسية والأمنية والعسكرية في أفغانستان، بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابل في قبضة حركة طالبان، على وقع الانسحاب الأمريكي من الأراضي الأفغانية، والذي يراه محللون هزيمة نكراء للقوات الأمريكية.فمنذ إعلان حركة طالبان سيطرتها على الأراضي الأفغانية، بعد سقوط العاصمة في قبضتها، يشهد مطار كابل عمليات إجلاء واسعة، سواء الخاصة بالأفغان، أو رعايا الدول وجالياتها في أفغانستان، حيث وحرصت كل دولة على إجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها من الأراضي الأفغانية.في السياق ذاته، تقوم الولايات المتحدة بإجلاء بعض القوات، في إطار خطتها للانسحاب الكامل من الأراضي الأفغانية، بنهاية شهر أغسطس الحالي.وأعلن البيت الأبيض، إجلاء 13400 شخص من أفغانستان، مما يرفع العدد الإجمالي منذ 14 أغسطس إلى 95700 شخصا.وبينما ينتظر أفغانستان مصير مجهول، فضل الكثير من الأفغان الهرب من بلادهم إلى أي بلد أخرى، وهو ما تجلى من خلال حرصهم على التواجد في مطار العاصمة الأفغانية، والتعلق بأي طائرة حال إقلاعها من المطار، أيا كان وجهتها، فلا هم لهم سوى مغادرة بلادهم فرارا من جحيم حركة طالبان.وشنت عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، هجوما استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابل.