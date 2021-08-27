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شاهد.. بوسي شلبي تشارك فيديو من حفل هيفاء وهبي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من حفل النجمة هيفاء وهبي في مدينة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دعت "هيفاء" في هذا الفيديو الفنان أكرم حسني وغنوا أغنية "لو كنت" وتفاعل الجمهور مع الأغنية، وعلقت بوسي على الفيديو قائلة:" حفل هيفا بالساحل".

ويذكر أن قام حفل النجمة هيفاء وهبي بشاطئ كريستال بالاس بمدينة العلمين بالساحل الشمالي وحضر الحفل عدد من أصدقائها من الوسط الفني.

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