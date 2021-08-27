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الدور المجتمعى مستمر.. أندية سيتى كلوب تنظم حملة تطعيم ضد لقاح كورونا بفرع العبور "صور"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استمرارا للدور المجتمعى والوطنى لأندية سيتى كلوب بمحافظات الجمهورية، والمملوكة لشركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، ونظرا للإهتمام غير المسبوق الذى توليه أندية سيتى كلوب لصحة وسلامة الأعضاء باعتبارها على رأس أولويات الإدارة الحالية، نظم نادى سيتى كلوب فرع العبور اليوم حملة تطعيم للأعضاء ضد فيروس كورونا المستجد فى إطار خطة الأندية لتلقيح جميع الأعضاء بمختلف الفروع وفق خطة زمنية محددة.
وانطلقت حملة أندية سيتى كلوب لتطعيم الأعضاء ضد فيروس كورونا من فرع طنطا، الذى شهد تطعيم ما يزيد على 500 عضو حتى الأن ، وتستمر حملة أندية سيتى كلوب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ، بحيث يحصل جميع أعضاء أندية سيتى كلوب على اللقاح، وسط إجراءات احترازية مشددة ، وتتوالى بعد ذلك حملة التطعيم فى باقى ومختلف الفروع تدريجيا.
وتستهدف أندية سيتى كلوب التى ولدت عملاقة فى مجال التطوير والإبداع، إلى إعادة تأهيل الأندية والاستادات المصرية فى مختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجمع رياضى شامل ومتكامل تضم استادات مجهزة وفقا للمقاييس العالمية لتضاهى أهم وأشهر الملاعب فى مصر والوطن العربى.
كما تهدف سلسلة أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة في مكان واحد بـ15 مدينة مصرية حيث تضم الأندية مراكز خدمات حكومية كالشهر العقاري والسجل المدني بجانب المطاعم والعيادات والمراكز الصحية ، بجانب أماكن ترفيهية مثل السينما والمسرح ومناطق أطفال ومكتبات ومراكز تجميل وتسوق للمرأة.
كما تضم أندية سيتى كلوب أكاديميات رياضية لتجهيز أبطال المستقبل وإعدادهم بالشكل الجيد حيث يمنحهم سيتي كلوب الفرصة في المشاركة بالمنافسات المحلية كما تطلع لأن يكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

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