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مصر تشارك في اجتماع مجموعة عمل مجلس الأمن لتسوية النزاعات بأفريقيا

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بصفته رئيس لجنة بناء السلام،اليوم الجمعة، في اجتماع مجموعة عمل مجلس الأمن لمنع نشوب وتسوية النزاعات في أفريقيا، حيث قدم إحاطة لأعضاء المجلس حول أنشطة وجهود لجنة بناء السلام تحت الرئاسة المصرية في دعم القارة الأفريقية لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، لاسيما في ظل التحديات المضاعفة التي خلفتها جائحة كورونا.

أوضح السفير محمد إدريس أن مجموعة العمل هي إحدى الأجهزة الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمن التي تم إنشاؤها عام 2002 لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الرامية لمنع نشوب وتسوية النزاعات في أفريقيا، فضلًا عن تعزيز التعاون بين مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأجهزة الأممية الأخرى ذات الصلة بأفريقيا، وكذا تقديم توصيات لمجلس الأمن لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بمنع نشوب وتسوية النزعات في القارة.

كما نوه السفير إدريس أن الإحاطة التي قدمها لمجموعة عمل مجلس الأمن تضمنت عرضًا شاملًا لجهود لجنة بناء السلام، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير السكرتير العام وقرار الجمعية العامة حول "أسباب النزاعات وتعزيز السلم والتنمية المستدامين في أفريقيا"، مُضيفًا أن لجنة بناء السلام لعبت دورًا فاعلًا لدمج منظور بناء السلام في مناقشات الجمعية العامة حول هذا البند وهو ما تحقق من خلال الرأي الاستشاري الذي قدمته الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام إلى رئيس الجمعية العامة. أوضح كذلك أن الإحاطة استعرضت أمثلة عملية لانخراط لجنة بناء السلام في حالات دولية وإقليمية في أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل والبحيرات العظمى، وطرحت عددًا من التوصيات لينظر فيها مجلس الأمن لتعزيز سبل التعاون وتحقيق الفاعلية المطلوبة للجهود الجماعية لبناء السلام في أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

مصر مجلس الأمن أفريقيا

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