تفاصيل مشاركة "السيسي" بالقمة الرابعة لمجموعة العشرين

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويًا بمشاركة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل".



وقال "حجازي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن العلاقات المصرية الألمانية تشهد استقرار على كافة المستويات، كما أنها شهدت تطورًا كبيرًا بعد التعاقد مع محطات سيمينز بتكلفة 8 مليار يورو.



وأشار إلى مشروعات الحفر العملاق بين الجانبين، وبيان كيف امتدت العلاقات نتيجة استقرار عقيدة الجانب الألماني الذي ارتبط بنجاح التجربة المصرية التي ساندتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأوضح أن هناك ثلاث أبعاد للعلاقات المصرية الألمانية الأول يتعلق بطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ارتبط الثاني بطموحات القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهها، وركز الثالث على التجربة المصرية التي سارت محل تقدير من المؤسسات الدولية.



وأكد أن مصر تعد محور الاستقرار في المنطقة ولها اهتمامات مشتركة مع الجانب الألماني فيما يتعلق بالمشهد الليبي وشرق المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك توافق مصري ألماني في معظم القضايا الإقليمية والدولية.



وأوضح أن هناك تفاؤل بالمكانة التي سيحظى بها الاقتصاد المصري نتيجة تبني مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي ناجح ومتنوع ومتعدد الجوانب ويحظى الاقتصاد والتنمية بالأمن والاستقرار الداخلي يقود إلى تحقيق مكاسب اقتصادية، استطاعت مصر تحقيقه.



