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شيكابالا يحسم موقفه من الإعتزال

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك، موقفه من الاعتزال فى نهاية الموسم الحالى.


وذكرت تقارير صحفية أن محمود عبدالرزاق "شيكابالا" لن يفكر فى الاعتزال إلا بعد حصوله على لقب دورى أبطال إفريقيا مع القلعة البيضاء.

ويتطلع  "شيكابالا" للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على لقب الدورى الممتاز بالنسخة الحالية.

يذكر أن محمود عبدالرزاق يعتبر من العناصر الهامة التى يستفاد منها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

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