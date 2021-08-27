شيكابالا يحسم موقفه من الإعتزال

حسم محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك، موقفه من الاعتزال فى نهاية الموسم الحالى.









وذكرت تقارير صحفية أن محمود عبدالرزاق "شيكابالا" لن يفكر فى الاعتزال إلا بعد حصوله على لقب دورى أبطال إفريقيا مع القلعة البيضاء.





ويتطلع "شيكابالا" للتتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة، بعد حصوله على لقب الدورى الممتاز بالنسخة الحالية.



