Advertisements

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان قبل عامٍ على نهاية عقده الذي يربطهما، للتوقيع مع حلم طفولته ريال مدريد بصفقة قيمتها قد تصل إلى 180 مليون يورو.


وفي حين أن العالم اهتم بوجهه مبابي ورونالدو المقبلة إلا أن الصحف الفرنسية تطرقت للحديث عن رحيل مبابي، وبدأت بالكشف عن الأسماء المرشحة لخلافته في ملعب حديقة الأمراء.

ووفقًا لتقرير آر إم سي الفرنسية، فإن النرويجي إيرلنج هالاند نجم بوروسيا دورتموند والفائز بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا،  يعتبر هو المرشح الأبرز  لخلافة مبابي وتشكيلة رباعى مرعب رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وأنخيل ديماريا.

ولذالك لن يكون التوقيع سهلاً على النادي الباريسي في ظل رغبة بوروسيا دورتموند بالحصول على 150 مليون يورو للتخلي عنه، إلا أن السيولة المالية ستكون متاحة مع بيع مبابي إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.

وهنالك أسماء أخرى رشحتها «آر إم سي» مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي ريتشارليسون أو الاكتفاء بصفقة ليونيل ميسي.

ولن يكون التوقيع مع ليفاندوفسكي من الأفكار الجيدة بالنسبة لسان جيرمان بسبب تقدمه في السن، بينما يقترب رونالدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وبحسب المصدر ذاته فإن النادي الباريسي تواصل مع ممثلي ريتشارليسون المقرب من نيمار من أجل معرفة إمكانية إتمام الصفقة.

أخبار تهمك

موسيماني يطرد نجم الأهلي.. والأخير يقترب من بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم 6 صفقات مرتقبة في الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يحضر مفاجأة لكليان مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

تمت بنجاح.. رونالدو إلى مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ 9 دقائق

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

منذ ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر في الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يحسم موقفه من الإعتزال

منذ 40 دقيقة

موسيماني يضع نجم الأهلي على قائمة المغادرين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه 4 تهم بالاغتصاب إلى نجم مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

05:50 م

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

06:38 م

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

05:27 م

عاجل.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

06:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements