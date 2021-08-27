حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الجمعة، عن اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان قبل عامٍ على نهاية عقده الذي يربطهما، للتوقيع مع حلم طفولته ريال مدريد بصفقة قيمتها قد تصل إلى 180 مليون يورو.









وفي حين أن العالم اهتم بوجهه مبابي ورونالدو المقبلة إلا أن الصحف الفرنسية تطرقت للحديث عن رحيل مبابي، وبدأت بالكشف عن الأسماء المرشحة لخلافته في ملعب حديقة الأمراء.





ووفقًا لتقرير آر إم سي الفرنسية، فإن النرويجي إيرلنج هالاند نجم بوروسيا دورتموند والفائز بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا، يعتبر هو المرشح الأبرز لخلافة مبابي وتشكيلة رباعى مرعب رفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وأنخيل ديماريا.





ولذالك لن يكون التوقيع سهلاً على النادي الباريسي في ظل رغبة بوروسيا دورتموند بالحصول على 150 مليون يورو للتخلي عنه، إلا أن السيولة المالية ستكون متاحة مع بيع مبابي إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الجاري.





وهنالك أسماء أخرى رشحتها «آر إم سي» مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي ريتشارليسون أو الاكتفاء بصفقة ليونيل ميسي.





ولن يكون التوقيع مع ليفاندوفسكي من الأفكار الجيدة بالنسبة لسان جيرمان بسبب تقدمه في السن، بينما يقترب رونالدو من الانتقال إلى مانشستر سيتي.





وبحسب المصدر ذاته فإن النادي الباريسي تواصل مع ممثلي ريتشارليسون المقرب من نيمار من أجل معرفة إمكانية إتمام الصفقة.



