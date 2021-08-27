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لاعبو الزمالك يرتدون قميصًا خاصًا أمام البنك الأهلي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قميصا خاصا للاحتفال ببطولة الدوري الممتاز خلال فترة الإحماء التي تسبق مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحرص الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي على تخليد ذكرى الشهداء، والراحل علاء علي نجم الزمالك السابق خلال مباراة اليوم.

ويحمل القميص الرقم ١٣ بعد التتويج باللقب، وجملة دوري الشهداء، وعلاء علي دائماً في القلب.

ويواجه الفريق نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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