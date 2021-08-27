11 معلومة مهمة عن مشروع حدائق الفسطاط الأكبر في الشرق الأوسط (فيديوجراف)



٢-تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط



٣-تقع في موقع مركزي مهم في قلب القاهرة التاريخية



٤-تعتبر مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.



٥-تحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.



٦-من المتوقع أن تكون نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة.



٧-تتضمن الحديقة منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.



٨-تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.



٩-تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة



١٠- تعتمد على مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح.



١١- وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بها

عرضت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو على "فيس بوك"، يرصد تفاصيل المشروع القومي "حدائق الفسطاط" الأكبر في الشرق الأوسط".وترصد "الفجر" من خلال فيديوجراف أبرز معلومات عن مشروع حديقة الفسطاط١-تقام على مساحة 500 فدان