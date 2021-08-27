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حسين زين ناعيًا الإذاعي حمدي الكنيسي: علامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإذاعي القدير الراحل حمدي الكنيسي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الراحل تارك إرثًا من الأعمال الإذاعية المتميزة، تُعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية.

وقال "زين" إن الراحل يُعد من جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي، قدّم خلال مشواره الإعلامي، العديد من الإبداعات، التي ستظل محفورة في عقل ووجدان مستمعي وعشاق الإذاعة المصرية، فضلًا عن دوره الوطني، خلال عمله كمراسل عسكري بحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف أن الراحل بذل من الجهد الكبير فى تطوير العمل بالإذاعة المصرية، خلال فترة رئاسته لها، وتتلمذ على يده أجيال من أبناء الإذاعة المصرية، كما قدّم أفكارًا ورؤى أسهمت في تطوير العمل بالوطنية للإعلام، كونه عضوًا سابقًا بمجلس الهيئة الوطنية للإعلام، وكان له أيضًا بصمات واضحة في العمل النقابي، خلال فترة رئاسته لنقابة الإعلاميين.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

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وفاة حمدي الكنيسي حمدي الكنيسي الوطنية للإعلام

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